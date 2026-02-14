Скидки
Борец RAF — о Царукяне: я не знал, кто он, пока мы не договорились о бое

Американский борец и блогер Джорджио Пуллас, который встретится со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе Арманом Царукяном на турнире RAF 28 февраля, признался, что до недавнего времени не был знаком с карьерой оппонента.

«Честно говоря, я совсем недавно узнал о нём. Я смотрю UFC иногда, но я не погружён в это так, как многие думают. Возможно, это шокирует, но я никогда не смотрел и борьбу NCAA, пока не начал снимать свой YouTube-сериал. Я начал смотреть борьбу только года два назад. Все ребята в RAF — я сижу рядом с ними и половины не знаю. Майкл Чендлер подошёл ко мне, представился, сказал, что он большой фанат. А я не знал, кто он. Чувствовал себя неловко, потому что он большое имя и фанат меня, а я не знал, кто он. Я не погружён во всё это, как можно подумать. Я просто борюсь. Я делаю это, потому что люблю. Но мне неважно, кто есть кто.

Думаю, Арман и его команда отлично работают. У него сейчас большой PR-запуск, он появляется везде. У него всё хорошо, он на хайпе, и я хочу быть тем, кто его остановит. Когда появилась возможность побороться с ним, я почувствовал, что это от бога. Было бы глупо не воспользоваться шансом. Он отличный борец. Но я борюсь всю жизнь и встречал много борцов сильнее него.

Я посмотрел несколько его боёв. Его борьба хороша. Но нужно понимать: он боец, один из лучших в мире. Мы вырываем его из контекста боя и помещаем в борьбу — в мою стихию. У него была отличная победа над Палмером, но я не знаю, что там происходило с Лэнсом. Не знаю, тренировался ли он вообще. По тому, что я знаю о Палмере, все ожидали другого выступления. Честно говоря, я не мог нормально разобрать Армана по тому бою — он закончился слишком быстро, и там мало что произошло», — приводит слова Пулласа издание MMAJunkie.

