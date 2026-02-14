«Это была катастрофа». Тренер Топурии — о бое Гэтжи с Пимблеттом

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, раскритиковал поединок между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

Напомним, в январе Гэтжи победил Пимблетта в пятираундовом бою и завоевал временный титул в лёгком весе. Теперь американец считается главным претендентом на бой с Топурией, который, как ожидается, может состояться в июне на турнире в Белом доме.

«Бой был катастрофой. Я не увидел стратегии ни у одного из них. Я слышал, как Джастин говорил, что его команда разработала впечатляющий план, которому он следовал неукоснительно, но всё, что я увидел — это парень, который пытался давить на соперника и выбрасывать удары», — приводит слова Климента издание ABC.