«Это даже не рассматривается». Тренер Топурии — о бое Илии с Усманом Нурмагомедовым

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, высказался о возможном поединке своего подопечного с Усманом Нурмагомедовым.

«Сначала я хотел бы увидеть Усмана в бою UFC на достойном уровне, а это не то же самое, что PFL. Он отличный боец, но я хочу сначала увидеть его в UFC, чтобы он показал себя, а потом посмотрим. Прямо сейчас это даже не рассматривается», — приводит слова Климента издание ABC.

Усман имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 21 победу, в том числе 15 досрочных. В качестве профи россиянин дебютировал в декабре 2017 года. Усман тренируется под началом своего двоюродного брата, а также члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.