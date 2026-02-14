Скидки
«Он больше, чем чемпион». Тренер Топурии сравнил Илию и Джастина Гэтжи

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илии Топурии, сравнил американца Джастина Гэтжи со своим подопечным.

«Он большое имя в дивизионе и в спорте, это нельзя отрицать. Но мы всегда говорим одну вещь: ММА постоянно эволюционирует, и мы — его лучшая эволюция. Илия находится на другом уровне, он больше, чем чемпион, он становится легендой», — приводит слова Климента издание ABC.

Джастин Гэтжи в январе завоевал временный титул в лёгком весе, победив британца Пэдди Пимблетта единогласным решением судей. Ожидается, что американец станет следующим соперником Топурии. Бой может состояться в июне на турнире UFC в Белом доме.

