Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Колби Ковингтон ведёт переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме

Колби Ковингтон ведёт переговоры с UFC о бое на турнире в Белом доме
Комментарии

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон заявил, что ведёт переговоры с UFC о бое на историческом турнире в Белом доме, который состоится 14 июня.

Ковингтон не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда уступил нокаутом Хоакину Бакли. С 2020 года он одержал всего одну победу. Несмотря на призывы завершить карьеру, 37-летний ветеран нацелен на возвращение на самом престижном событии.

«Я веду переговоры с UFC о карде в Белом доме. Это тот бой, который я хочу. Я сказал им, что это важно для моего наследия и для моей карьеры. Это будет самый большой поединок в моей жизни. Драться на Южной лужайке перед президентом — величайшая честь в моей карьере. Мы сейчас ведём переговоры», — заявил Ковингтон в подкасте HotCakes & Hot Takes.

Сейчас читают:
Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?
Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android