Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Топурии — о возможном бое Илии с Пимблеттом: он уничтожил бы его в первом раунде

Тренер Топурии — о возможном бое Илии с Пимблеттом: он уничтожил бы его в первом раунде
Комментарии

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, оценил, как мог бы сложиться бой его подопечного с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Судя по тому, как развивался бой (речь о поединке Джастин Гэтжи — Пимблетт. — Прим. «Чемпионата»), Илия без вопросов выиграл бы в первом раунде. Джастин выбрасывал удары безумно, не думая, не работая по смене уровней, не закрываясь… Илия уничтожил бы Пимблетта», — приводит слова Климента издание ABC.

Напомним, в январе Джастин Гэтжи победил Пимблетта единогласным решением судей в пятираундовом бою и завоевал временный титул в лёгком весе. Ожидается, что следующим соперником Топурии станет именно Гэтжи. Бой может состояться в июне на турнире UFC в Белом доме.

Материалы по теме
«Он больше, чем чемпион». Тренер Топурии сравнил Илию и Джастина Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android