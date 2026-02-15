Тренер Топурии — о возможном бое Илии с Пимблеттом: он уничтожил бы его в первом раунде

Хави Климент, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии, оценил, как мог бы сложиться бой его подопечного с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Судя по тому, как развивался бой (речь о поединке Джастин Гэтжи — Пимблетт. — Прим. «Чемпионата»), Илия без вопросов выиграл бы в первом раунде. Джастин выбрасывал удары безумно, не думая, не работая по смене уровней, не закрываясь… Илия уничтожил бы Пимблетта», — приводит слова Климента издание ABC.

Напомним, в январе Джастин Гэтжи победил Пимблетта единогласным решением судей в пятираундовом бою и завоевал временный титул в лёгком весе. Ожидается, что следующим соперником Топурии станет именно Гэтжи. Бой может состояться в июне на турнире UFC в Белом доме.