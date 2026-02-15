Тренер Оливейры — о первом бое с Холлоуэем: до сих пор никто не знает, что произошло

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, признался, что до сих пор остаётся загадкой, почему первый бой его подопечного с Максом Холлоуэем завершился всего через 99 секунд.

В августе 2015 года Оливейра вышел на бой против Холлоуэя. Уже на первой минуте бразилец схватился за левое плечо и показал рефери, что не может продолжать.

«Всё было очень странно. Очень безумно, как это произошло. Настолько, что даже сегодня никто не знает, что на самом деле случилось. Больница не выпускала его и не разрешала вернуться в Бразилию, потому что они не могли точно определить, в чём была проблема. У него был паралич. Это было что-то очень серьёзное, что никто так и не понял», — приводит слова Лимы издание Bloody Elbow.

По словам тренера, который в тот вечер работал в углу другого бойца, травма выглядела странно ещё и потому, что ей не предшествовал ни удар, ни какое-либо резкое движение.

Это поражение, наряду с несколькими другими, долгое время порождало вопросы о психологической устойчивости Оливейры, пока он не выдал серию из 11 побед. Теперь, 11 лет спустя, Оливейра встретится с Холлоуэем вновь — на кону будет пояс BMF в главном событии UFC 326 7 марта.