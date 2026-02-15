Скидки
Махачев ответил, какое событие в карьере ставит выше завоевания второго титула UFC

Махачев ответил, какое событие в карьере ставит выше завоевания второго титула UFC
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что считает свой первый чемпионский бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшийся в октябре 2022 года, важнейшим событием в карьере.

«Я не мог проиграть в том бою, потратил всю свою жизнь ради этого момента на тренировке. Всю жизнь, 15-20 лет, каждый день я ходил в зал… Никакой семьи, никаких друзей, никаких развлечений, дисциплина. Я не мог проиграть.

Помню то чувство, когда он постучал… Безумие. Момент, когда ты понимаешь, что всего достиг. Всё кончено. Столько лет мне приходилось делать всё правильно, чтобы стать чемпионом UFC. Я не испытывал такого прежде», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Arena Fight TV.

