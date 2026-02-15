«Он никогда не устаёт». Американский боец UFC — о тренировках с Евлоевым

Американский боец UFC Фрэнсис Маршал высказался о тренировках с первым номером рейтинга организации в полулёгком весе (до 65 кг) россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мовсар забавный парень. С ним можно поболтать, но в спарринге вам не будет легко. Он никогда не устаёт и очень технично работает в партере как снизу, так и сверху. Евлоев заноза в заднице в любом аспекте ММА.

Он самый мускулистый боец в зале, сплошные мышцы без капли жира круглый год. Даже и знаю, когда он в последний раз ел сладкое», — сказал Маршал в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

