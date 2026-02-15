Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он никогда не устаёт». Американский боец UFC — о тренировках с Евлоевым

«Он никогда не устаёт». Американский боец UFC — о тренировках с Евлоевым
Комментарии

Американский боец UFC Фрэнсис Маршал высказался о тренировках с первым номером рейтинга организации в полулёгком весе (до 65 кг) россиянином Мовсаром Евлоевым.

«Мовсар забавный парень. С ним можно поболтать, но в спарринге вам не будет легко. Он никогда не устаёт и очень технично работает в партере как снизу, так и сверху. Евлоев заноза в заднице в любом аспекте ММА.

Он самый мускулистый боец в зале, сплошные мышцы без капли жира круглый год. Даже и знаю, когда он в последний раз ел сладкое», — сказал Маршал в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.

Материалы по теме
Евлоева загнали в тупик. Но бой с Мёрфи должен ответить на все вопросы UFC
Евлоева загнали в тупик. Но бой с Мёрфи должен ответить на все вопросы UFC

Мовсар Евлоев опубликовал видео с силовой тренировки

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android