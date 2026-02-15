Дрикус дю Плесси дал прогноз на бой Стрикленд — Эрнандес

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке между американцами Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом.

«Если бы мне нужно было поставить деньги, я бы, вероятно, выбрал Стрикленда, просто исходя из его стиля. Если ты дерёшься с Шоном и дерёшься с ним кость в кость, тебе нужен очень высокий уровень ударной техники для победы», – сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу Fight Forecast.

Напомним, поединок Стрикленд — Эрнандес состоится 21 февраля на турнире UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США).

Материалы по теме 34-летний Стрикленд объяснил, когда завершит карьеру в ММА

Шон Стрикленд провёл спарринг с Мишелем Перейрой