Ислам Махачев объяснил, почему хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев объяснил, почему хочет выступить на турнире организации в Белом доме, который, как ожидается, состоится летом 2026 года.

«Я сказал UFC, что скоро буду готов. Конечно, хочу выступить в Белом доме, потому что это будет уникальное событие, и я хочу войти в историю», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Arena Fight TV.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

