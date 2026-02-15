Скидки
Сэндхаген: почему не обсуждается мой реванш с Яном?

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) Кори Сэндхаген считает, что бойцовская общественность обделяет его вниманием как возможного претендента на титул, в настоящий момент принадлежащий россиянину Петру Яну.

«Я стараюсь не быть негативным, но задумываюсь, почему не обсуждается мой реванш с Яном, если наш первый бой получился убойным? Это было «выступление вечера». Мы устроили зрелищный бой. Отдайте мне должное, чёрт побери! Хотя я не могу позволить этим мыслям завладеть мной, иначе я стану злым и завистливым», — сказал Сэндхаген в подкасте ONX Sports.

