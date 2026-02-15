Рой Джонс назвал действующего непобеждённого боксёра, похожего на Мейвезера

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Рой Джонс-младший назвал действующего боксёра, который, по его мнению, напоминает Флойда Мейвезера-младшего.

«Стивенсон похож на Мейвезера. Он не рискует и не даёт соперникам ни единого шанса на победу. Разница заключается лишь в том, что он дерётся со всеми. Шакур не избегает бойцов и не прячется», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады — 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году. Спортсмен становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.