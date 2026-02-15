Махачев: возможно, без поражения я бы не стал чемпионом UFC

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев высказался о единственном поражении в карьере, которое он потерпел в поединке с бразильцем Адриано Мартинсом на турнире UFC 192 в октябре 2015 года.

«У меня не было плана на тот бой, я просто вышел в клетку с желанием размазать его. Но в ММА один удар может решить всё. После того поражения я стал другим бойцом, я стал намного умнее. Возможно, без того поражения я бы и не стал чемпионом UFC», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Arena Fight TV.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.