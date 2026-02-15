Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: возможно, без поражения я бы не стал чемпионом UFC

Махачев: возможно, без поражения я бы не стал чемпионом UFC
Комментарии

Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев высказался о единственном поражении в карьере, которое он потерпел в поединке с бразильцем Адриано Мартинсом на турнире UFC 192 в октябре 2015 года.

«У меня не было плана на тот бой, я просто вышел в клетку с желанием размазать его. Но в ММА один удар может решить всё. После того поражения я стал другим бойцом, я стал намного умнее. Возможно, без того поражения я бы и не стал чемпионом UFC», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Arena Fight TV.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

Материалы по теме
Махачев ответил, какое событие в карьере ставит выше завоевания второго титула UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android