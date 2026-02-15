«Мне за него стыдно!» Джонни Уокер — о победе брата Вальтера над безногим

12-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе бразилец Джонни Уокер раскритиковал победу своего брата Вальтера, который также выступает в UFC, но в тяжёлом весе, в схватке по грэпплингу с известным безногим американским спортсменом Зионом Кларком. Вальтер выиграл благодаря удушающему приёму в первом раунде.

«Мне за него стыдно! Он душил беззащитного человека, который в четыре раза легче и без ног – это очень неуважительно. Найди кого-то своего размера – тебе должно быть стыдно за наследие Уокеров, Вальтер», – написал Уокер на своей странице в социальной сети.

Вальтеру Уокеру 28 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.