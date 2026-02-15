Дю Плесси заявил, что планирует победить Чимаева и вернуть титул до конца года

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что планирует победить Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в реванше и вернуть титул UFC в категории до 84 кг до конца года.

«Всегда здорово, когда приходит парень и выходит драться против меня, поскольку таков мой стиль, мне нравится развлекать публику, слышать, как она сходит с ума. Но Хамзат это знает и поэтому выбрал такой стиль. Ещё раз хочу зафиксировать, я понимаю, что это был не лучший бой для просмотра. На самом деле это был ужасный бой, но Чимаев сделал то, что должен был сделать, чтобы завоевать этот титул. И это хорошо для него. Моя задача — помешать ему сделать то же самое [в реванше], чего и собираюсь добиться.

Какой мой оптимистичный прогноз на 2026 год? Я верну себе пояс до конца этого года», — приводит слова дю Плесси портал MMA Fighting.