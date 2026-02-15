Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси заявил, что планирует победить Чимаева и вернуть титул до конца года

Дю Плесси заявил, что планирует победить Чимаева и вернуть титул до конца года
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что планирует победить Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, в реванше и вернуть титул UFC в категории до 84 кг до конца года.

«Всегда здорово, когда приходит парень и выходит драться против меня, поскольку таков мой стиль, мне нравится развлекать публику, слышать, как она сходит с ума. Но Хамзат это знает и поэтому выбрал такой стиль. Ещё раз хочу зафиксировать, я понимаю, что это был не лучший бой для просмотра. На самом деле это был ужасный бой, но Чимаев сделал то, что должен был сделать, чтобы завоевать этот титул. И это хорошо для него. Моя задача — помешать ему сделать то же самое [в реванше], чего и собираюсь добиться.

Какой мой оптимистичный прогноз на 2026 год? Я верну себе пояс до конца этого года», — приводит слова дю Плесси портал MMA Fighting.

Материалы по теме
Дю Плесси заявил о желании провести реванш с Чимаевым на турнире UFC 327 в Майами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android