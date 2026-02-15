Скидки
Дю Плесси: надо отдать должное Адесанье за то, что дал шанс Пайферу подраться с ним

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил уважение нигерийцу Исраэлю Адесанье за то, что тот принял бой против 14-го номера рейтинга UFC в категории до 84 кг американца Джо Пайфера. Их поединок состоится на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле.

«Надо отдать должное Адесанье за то, что он дал шанс такому парню, как Пайфер. Джо не входит в число лидеров рейтинга, но бой обещает быть захватывающим для болельщиков, и это говорит о его качестве как бойца. Исраэль рискует своей репутацией, чтобы сразиться с подающим надежды соперником, с которым ему не обязательно драться», — приводит слова дю Плесси портал MMAJunkie.

Дю Плесси заявил, что планирует победить Чимаева и вернуть титул до конца года
