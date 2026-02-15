Исраэль Адесанья вспомнил, когда его посещали мысли о самоубийстве

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья рассказал, как относится к чёрной полосе в своей карьере в ММА.

«Ничто не вечно. Если идёт дождь, то солнце снова засияет. А когда идёт дождь, радуйся, что ты жив, что ты на земле. Что бы ни случилось, ничто не вечно, такова жизнь… Несколько месяцев назад у меня был сложный период. И знаете что? Я подумал: «Это часть жизни», — и сохранил спокойствие. Многие сдаются, вот почему люди совершают самоубийства. 2013 год был самым тяжёлым в моей жизни. Я думал: «Боже, неужели люди чувствуют то же самое перед тем, как покончить с собой?» Я думал: «Чёрт, как же это грустно». Но я бы никогда так не поступил, потому что у меня сильный дух… Я знаю себя… Поэтому просто и наслаждаюсь всем — хорошими, плохими днями», — приводит слова Адесаньи портал Sportskeeda.