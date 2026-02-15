«Он — первый номер рейтинга в мире». Биспинг назвал следующего соперника Ислама Махачева

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг предположил, что ирландец Иан Гарри может стать следующим соперником 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева.

«Состоится ли бой между Ианом Гарри и Исламом Махачевым? Вполне возможно. Послушайте меня: Иан — первый номер рейтинга в мире в полусреднем весе. На своём пути он одолел немало выдающихся соперников. И, конечно, встретился с Шавкатом Рахмоновым в бою за звание претендента номер один, продержался с ним пять раундов и почти добился победы в заключительном отрезке.

С тех пор Гарри вернулся и продолжает драться. В прошлый раз Иан победил Белала Мухаммада, бывшего чемпиона. А до этого одолел Карлоса Пратеса, одного из самых известных и популярных бойцов в полусреднем весе.

Нельзя отрицать то, чего он добился за свою карьеру, — просто нельзя. Как бы вам этого ни хотелось, вы не сможете этого сделать. Когда Иан столкнулся с самыми сильными бойцами дивизиона, с вашими «лучшими бойцами» — Джеффом Нилом, Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом — что он сделал? Выиграл все эти бои», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.