Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Забит Магомедшарипов проведёт схватку по борьбе после Рамадана

Забит Магомедшарипов проведёт схватку по борьбе после Рамадана
Комментарии

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов должен будет провести схватку по борьбе после Рамадана.

«Забит проведёт схватку после месяца Рамадан», – сообщили ТАСС в команде Магомедшарипова.

При этом накануне Магомедшарипов опубликовал фото с руководителем лиги ACBJJ Заурбеком Хасиевым на своей странице в социальной сети, в которой сообщил, что скоро будут «большие новости».

Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Всего на его счету в ММА 18 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Эксклюзив
Брат Магомедшарипова сообщил, вернётся ли Забит в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android