Забит Магомедшарипов проведёт схватку по борьбе после Рамадана

Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов должен будет провести схватку по борьбе после Рамадана.

«Забит проведёт схватку после месяца Рамадан», – сообщили ТАСС в команде Магомедшарипова.

При этом накануне Магомедшарипов опубликовал фото с руководителем лиги ACBJJ Заурбеком Хасиевым на своей странице в социальной сети, в которой сообщил, что скоро будут «большие новости».

Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Всего на его счету в ММА 18 побед и одно поражение.