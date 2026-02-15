Скидки
Схватка по грэпплингу между Бадаевым и Сульяновым завершилась ничьей

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в главном событии турнира Ground Zero Championship состоялась схватка по правилам грэпплинга между вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым и основателем лиги Hardcore Fighting Championship (HFC) Анатолием Сульяновым. Встреча завершилась ничьей.

На протяжении всей схватки Анатолий работал от защиты, а Асланбек мало рисковал и сделал лишь один перевод за всё время встречи.

Отметим, что Асланбек и Анатолий начали говорить о проведении схватки ещё в феврале 2024 года. Тогда же организатором встречи должен был выступить президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

