Ислам Махачев раскрыл, о чём его попросил Энтони Джошуа во время встречи в ОАЭ

Ислам Махачев раскрыл, о чём его попросил Энтони Джошуа во время встречи в ОАЭ
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, с какой просьбой к нему обратился во время встречи за кулисами турнира PFL в ОАЭ бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа.

«Да, он сказал мне: «Я хочу делать футболки с твоей фразой (имеется в виду фраза «Send Dagestan 2-3 years and forget», которая впоследствии стала популярной в социальных сетях. — Прим. «Чемпионата»)». А я ответил: «Да, хорошо, я дам тебе разрешение, можешь их делать», — приводит слова Махачева портал MMA Mania.

Комментарии
