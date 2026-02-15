Магомед Анкалаев пообещал вернуть титул UFC до конца 2026 года

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории россиянин Магомед Анкалаев заявил, что вернёт титул UFC в категории до 93 кг в 2026 году.

«В этом году мы вернём то, что потеряли. Так что ожидаем», — сказал Анкалаев в октагон-интервью на турнире Fight Nights 133.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC.

В последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу нокаутом в первом раунде одержал Поатан.