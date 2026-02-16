Инсайдер сообщил, какой поединок возглавит турнир UFC в Белом доме

Авторитетный испанский журналист и инсайдер Альваро Кольменеро сообщил на своей странице в социальной сети Х, что в UFC планируют организовать поединок между непобеждённым 29-летним действующим обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией и временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

Согласно его информации, именно это противостояние матчмейкеры хотят поставить в главное событие турнира UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня в честь 250-летия независимости США.

Ранее Хави Климент, являющийся тренером Илии Топурии, поделился мыслями насчёт потенциального поединка между Матадором и Пэдди Пимблеттом.