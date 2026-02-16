Инсайдер назвал наиболее вероятного следующего соперника Ислама Махачева в UFC

Авторитетный испанский журналист и инсайдер Альваро Кольменеро рассказал на своей странице в социальной сети Х, что 34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев будет защищать свой титул против, скорее всего, второго номера рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландца Иана Гарри на одном из более поздних турниров.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.