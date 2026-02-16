Ислам Махачев назвал экс-чемпиона мира по боксу, который был бы хорош в ММА

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа может прекрасно проявить себя в смешанных единоборствах.

«[Во время встречи в ОАЭ] Я сказал Джошуа, что ему тоже нужно приехать в Дагестан, чтобы улучшить свои навыки в борьбе. Этот парень огромный, отлично бьёт. Энтони один из лучших боксёров в мире. Если этот здоровяк подтянет борьбу, представляете, насколько он будет хорош в ММА?» — приводит слова Махачева портал Bloody Elbow.