Бокс/ММА

Результаты боксёрского турнира Zuffa Boxing 3 в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) завершился боксёрский турнир от промоутерской компании Zuffa Boxing.

В главном бою нигерийский боксёр супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Эфе Аджагба (20-1-1, 14 KO) победил техническим нокаутом в четвёртом раунде бывшего чемпиона мира американца Чарльза Мартина (30-4-1, 27 KO).

В соглавном событии российский боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Умар Джамбеков (13-0, 9 KO), представляющий Австрию, нокаутировал во втором раунде египтянина Ахмеда Эльбиали (24-1, 19 KO).

В андеркарде российский боксёр лёгкого веса (до 61,2 кг) Дарьял Кучменов (9-0, 7 KO), представляющий США, победил техническим нокаутом в четвёртом раунде мексиканца Хорхе Лагунаса (19-7, 16 KO).

