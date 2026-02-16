Скидки
Камару Усман: мне нравится Махачев, но я заберу титул

Камару Усман: мне нравится Махачев, но я заберу титул
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о возможном поединке с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам – феноменальный чемпион, если говорить о его достижениях. Но мы знаем, что стили делают бои. Считаю, что у меня самый сложный стиль для него прямо сейчас. И думаю, я лучший тест для него.

Давайте начистоту, Ислам очень талантлив, но в последнем бою всё выглядело легко из-за бывшего чемпиона [Джека Делла Маддалены], потому что у него был пробел, именно в этом я силён. Это отличный бой, мне нравится Ислам, но считаю, что заберу титул», — сказал Усман в интервью Eurosport.

Йоэль Ромеро рассказал, кто может дать Махачеву бой в полусреднем весе UFC
