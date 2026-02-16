Иан Гарри намекнул на поездку в Грузию

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Иан Гарри опубликовал фото из аэропорта с табло с номером рейса, который отправляется в Тбилиси (Грузия).

Фото: из личного архива Иана Гарри

Напомним, ранее Гарри заявлял, что проведёт часть подготовки в Грузии, если его следующим соперником станет действующий обладатель титула россиянин Ислам Махачев.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Ранее инсайдер Альваро Кольменеро сообщил, что Гарри должен стать соперником Махачева.

