Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри намекнул на поездку в Грузию

Иан Гарри намекнул на поездку в Грузию
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Иан Гарри опубликовал фото из аэропорта с табло с номером рейса, который отправляется в Тбилиси (Грузия).

Фото: из личного архива Иана Гарри

Напомним, ранее Гарри заявлял, что проведёт часть подготовки в Грузии, если его следующим соперником станет действующий обладатель титула россиянин Ислам Махачев.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Ранее инсайдер Альваро Кольменеро сообщил, что Гарри должен стать соперником Махачева.

Материалы по теме
Инсайдер назвал наиболее вероятного следующего соперника Ислама Махачева в UFC

Хамзат Чимаев чуть не подрался с Ианом Гарри за кулисами UFC Катар

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android