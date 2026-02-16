Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт заявил, что UFC составила кард турнира в Белом доме

Дана Уайт заявил, что UFC составила кард турнира в Белом доме
Комментарии

Генеральный директор бойцовского промоушена UFC Дана Уайт заявил, что кард турнира в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США), уже составлен.

«У нас есть два разных варианта и матчмейкинг уже проведён. Мы закончили с кардом в Белом доме на прошлой неделе. Сколько будет титульных боёв? Я ничего не буду говорить», — сказал Уайт на пресс-конференции после боксёрского турнира Zuffa Boxing 3 в Лас-Вегасе.

Ранее действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о готовности выступить на турнире в Белом доме.

Материалы по теме
Ислам Махачев объяснил, почему хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

7 косяков великого и ужасного главы UFC Даны Уайта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android