Дана Уайт — о конкуренции в боксёрском бизнесе: я будто пришёл избивать младенцев

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о запуске боксёрских вечеров под эгидой его промоутерской компании Zuffa Boxing. По словам Уайта, он был удивлён слабому сопротивлению со стороны конкурентов.

«Не было никакого сопротивления. Это всё напоминает избиение младенцев. Чувствую себя так, будто пришёл избивать младенцев. Я ожидал большего. Ожидал большего сопротивления. Ожидал, что они будут более конкурентоспособными.

Все они совершенно не соответствуют своему уровню. Абсолютно. Я даже немного шокирован», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

