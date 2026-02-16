Скидки
Павел Сосулин назвал главную цель на ближайшее будущее в профессиональном боксе

Комментарии

Российский боксёр в первом среднем весе (до 69,9 кг) Павел Сосулин высказался о ближайших целях в профессиональном боксе.

«Я надеюсь, что в этом году получится подраться за титул чемпиона мира по версии WBA. Ни в коем случае не избегаю топов. Готов драться абсолютно с любым соперником. Мы готовы физически, готовы ментально. У меня хорошая команда. Поэтому Ксандер Зайас, Абасс Барау, Тим Цзю должны быть готовы. Никого не избегаем. Тот же Джош Келли – очень интересный вариант, крутой оппонент для меня», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

