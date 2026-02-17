Сосулин оценил возможность проведения боя Бетербиева и Бивола в России

Непобеждённый российский боксёр Павел Сосулин оценил возможность проведения третьего поединка между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в России.

«Мне кажется, что провести этот поединок в России не получится. Очень маловероятная ситуация. Это поединок за звание абсолютного чемпиона. Естественно, свою руку приложат в WBC. И санкционируют это противостояние. А по поводу фаворита… Наверное, для меня его нету. Это была бы просто классная и интересная трилогия. Даю 50 на 50», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

