Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сосулин оценил возможность проведения боя Бетербиева и Бивола в России

Сосулин оценил возможность проведения боя Бетербиева и Бивола в России
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр Павел Сосулин оценил возможность проведения третьего поединка между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в России.

«Мне кажется, что провести этот поединок в России не получится. Очень маловероятная ситуация. Это поединок за звание абсолютного чемпиона. Естественно, свою руку приложат в WBC. И санкционируют это противостояние. А по поводу фаворита… Наверное, для меня его нету. Это была бы просто классная и интересная трилогия. Даю 50 на 50», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Эксклюзив
Павел Силягин назвал фаворита в трилогии Бивола и Бетербиева

Дмитрий Бивол тренируется перед возвращением в ринг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android