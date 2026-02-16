Скидки
Камару Усман высказался о потенциальном реванше с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман высказался о потенциальном реванше с Хамзатом Чимаевым.

«Если я завоюю титул, многие захотят увидеть этот реванш с полноценной подготовкой. Если бы у меня снова появилась возможность подготовиться к большому, сильному Хамзату, а он сделал всё, что от него требовалось, подошёл к этому поединку немного иначе», — сказал Камару Усман в интервью Eurosport.

Напомним, поединок Чимаева и Усмана состоялся в октябре 2023 года на турнире UFC 294 и завершился победой уроженца Чечни раздельным судейским решением.

