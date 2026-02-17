Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павел Сосулин высказался о подготовке к бою с Камилом Баллой

Павел Сосулин высказался о подготовке к бою с Камилом Баллой
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Павел Сосулин рассказал о подготовке к поединку с австралийцем Камилом Баллой, который состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

«Если честно, посмотрел только его крайний бой. Он дрался с Сергеем Воробьёвым. Достаточно крепкий парень с хорошим бэкграундом. 9 побед из 17 добыл нокаутами. Ждём хороший поединок. Настраиваемся на максимум. Ни о какой недооценке не может идти и речи. 10-раундовый бой. А сейчас идёт заключительный этап подготовки. Проводим спарринги, набираем необходимый объём раундов. И будем выходить на финишную прямую», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Хорошо, что Джошуа не продался Полу. И прибил его». Беседа с Сосулиным
Эксклюзив
«Хорошо, что Джошуа не продался Полу. И прибил его». Беседа с Сосулиным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android