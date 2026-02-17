Павел Сосулин высказался о подготовке к бою с Камилом Баллой

Непобеждённый российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Павел Сосулин рассказал о подготовке к поединку с австралийцем Камилом Баллой, который состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

«Если честно, посмотрел только его крайний бой. Он дрался с Сергеем Воробьёвым. Достаточно крепкий парень с хорошим бэкграундом. 9 побед из 17 добыл нокаутами. Ждём хороший поединок. Настраиваемся на максимум. Ни о какой недооценке не может идти и речи. 10-раундовый бой. А сейчас идёт заключительный этап подготовки. Проводим спарринги, набираем необходимый объём раундов. И будем выходить на финишную прямую», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.