Экс-боец UFC объяснил, почему турнир в Белом доме может провалиться

Бывший боец UFC Мэтт Браун считает, что организация не сможет оправдать ожидания общественности от турнира в Белом доме, который состоится 14 июня.

«У UFC нет таких звёзд, как раньше, а Конор [Макгрегор] не будет драться. Мне плевать, что говорят. Плевать, что говорит Конор, что говорит Дана [Уайт]. UFC используют его для продвижения. Он не будет драться.

Я не могу представить шесть-семь больших боёв. Если только Джонс и Перейра не станут главным событием, но будет ли этот бой захватывающим?

Также большая проблема заключается в том, что UFC могут устроить хорошие бои, но как насчёт американцев? Это Белый дом. Проблема в том, что у UFC почти нет американских звёзд», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

