Бокс/ММА

«Я видел много странностей». Джо Роган объяснил, почему не захотел стать бойцом

Звёздный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему не захотел становиться профессиональным бойцом.

«Я перестал драться в 22 года. В 21 год я начал заниматься комедией, вполсилы тренировался и несколько раз подрался, но у меня не было прежней самоотдачи. Произошли события, после которых я перестал хотеть соревноваться. И одним из них было понимание повреждений мозга. Я заметил это у других людей. Заметил у друзей и, лёжа в постели с головной болью спарринга, думал, к чему это приведёт.

Я видел много странностей. Парни рассказывали историю, которую они уже рассказали пять минут назад. И они повторяют её снова. Тогда я понял, они не помнят, что говорили пять минут назад», — сказал Роган в своём подкасте.

