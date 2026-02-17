Сосулин: Пол проиграл Джошуа, так должно было случиться. Сейчас многие блогеры задумаются

Непобеждённый российский боксёр Павел Сосулин прокомментировал поражение американского блогера Джейка Пола в поединке с двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

Напомним, бой Джошуа и Пола состоялся 19 декабря в Майами (США) и завершился победой британца нокаутом в седьмом раунде.

«Да, Джейк проиграл Джошуа. Так и должно было случиться. Джошуа молодец, что не продался, просто вышел и прибил Пола. Сейчас многие блогеры и люди с других направлений вообще задумаются о том, стоит ли им вообще лезть во всё это», — сказал Павел Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.