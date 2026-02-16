Майкл Чендлер оценил выступление Пимблетта в бою с Гэтжи

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер прокомментировал результат поединка между соотечественником Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Это был хороший бой. Очевидно, Гэтжи доминировал, у него был хороший план на игру. Но были и моменты, когда вы видели, насколько Пэдди жёсткий, видели его навыки. Как я и сказал, он лучше, чем все считают, просто настрой Джастина… Он как молоток, пытающийся забить гвоздь. У Пэдди не было навыков, жестокости, сопоставимых с Джастином, однако он выдержал все удары и продолжал драться», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.