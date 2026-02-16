Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер оценил выступление Пимблетта в бою с Гэтжи

Майкл Чендлер оценил выступление Пимблетта в бою с Гэтжи
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер прокомментировал результат поединка между соотечественником Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшегося на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Гэтжи победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов, завоевав временный титул.

«Это был хороший бой. Очевидно, Гэтжи доминировал, у него был хороший план на игру. Но были и моменты, когда вы видели, насколько Пэдди жёсткий, видели его навыки. Как я и сказал, он лучше, чем все считают, просто настрой Джастина… Он как молоток, пытающийся забить гвоздь. У Пэдди не было навыков, жестокости, сопоставимых с Джастином, однако он выдержал все удары и продолжал драться», — приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.

Материалы по теме
«Это была катастрофа». Тренер Топурии — о бое Гэтжи с Пимблеттом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android