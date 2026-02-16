Скидки
Хабиб Нурмагомедов зарабатывает около $ 45 млн в год в ОАЭ — источник

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел из бизнесов в России, чтобы заняться инвесторской деятельностью в ОАЭ, сообщает издание Mash.

По информации ресурса, прибыль сети спортивных залов KHABIB GYM за год составила около $ 6 млн. Общий же доход россиянина в Эмиратах оценивается примерно в $ 46 млн в год.

Хабибу Нурмагомедову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2012 году, в 2018-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл три защиты. В 2020 году завершил профессиональную карьеру.

Член Зала славы UFC: никто так и не бросил Хабибу по-настоящему серьёзный вызов

Хабиб смотрит матч АПЛ перед боем Умара Нурмагомедова на UFC 324:

