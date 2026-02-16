Скидки
«Не такой уж я и толстый». Пимблетт сообщил, что набрал 16 кг после боя с Гэтжи

«Не такой уж я и толстый». Пимблетт сообщил, что набрал 16 кг после боя с Гэтжи
Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил свой актуальный вес спустя три недели после поединка с американцем Джастином Гэтжи. Их противостояние стало главным событием турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

«Сейчас я не такой уж толстый, набрал до 86 кг или около того [после боя с Джастином Гэтжи]. Это нормально», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

Отметим, что перед боем Пэдди показал на официальном взвешивании 69,8 кг. Для Пимблетта поражение в бою с Гэтжи стало первым в североамериканской организации.

