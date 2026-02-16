Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб и Кормье отреагировали на выход Кейна Веласкеса из тюрьмы

Хабиб и Кормье отреагировали на выход Кейна Веласкеса из тюрьмы
Комментарии

Члены Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Даниэль Кормье отреагировали на своих страницах в социальных сетях на новость о выходе одноклубника, а также бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса из тюрьмы. Он отбывал пятилетний срок за покушение на убийство и за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия, которое совершил в 2022 году.

Кормье. Мой пёс вернулся домой! Добро пожаловать, чемп!

Нурмагомедов. Настоящий чемп вернулся!

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве к его сыну, и ранил отчима обидчика. В феврале 2025 года Кейна приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Материалы по теме
Пять лет тюрьмы экс-чемпиону UFC. Эпопея с делом Веласкеса завершена
Пять лет тюрьмы экс-чемпиону UFC. Эпопея с делом Веласкеса завершена
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android