Хабиб и Кормье отреагировали на выход Кейна Веласкеса из тюрьмы

Члены Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Даниэль Кормье отреагировали на своих страницах в социальных сетях на новость о выходе одноклубника, а также бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса из тюрьмы. Он отбывал пятилетний срок за покушение на убийство и за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия, которое совершил в 2022 году.

Кормье. Мой пёс вернулся домой! Добро пожаловать, чемп!

Нурмагомедов. Настоящий чемп вернулся!

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве к его сыну, и ранил отчима обидчика. В феврале 2025 года Кейна приговорили к пяти годам тюремного заключения.