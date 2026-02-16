«Хочу побиться с ними». Нейт Диаз перечислил возможных соперников для своего возвращения

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Нейт Диаз сообщил имена возможных соперников, с которыми желает провести поединок.

«Я готов вернуться к настоящим боям. Хочу побиться с Макгрегором либо с Порье, если он перестанет быть ссыклом. Или же с Майком Перри», — приводит слова Нейта Диаза портал Bloody Elbow.

Диаз имеет в своём профессиональном рекорде 21 победу, из которых 17 были одержаны досрочно, и 13 поражений. Нейт дебютировал в профи в октябре 2004 года.

Ранее Нейт Диаз извинился за за то, что пообещал «выбить всё дерьмо» из Макса Холлоуэя.