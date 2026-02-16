Скидки
Камару Усман заявил, что планирует уйти из ММА в 2026 году в статусе двойного чемпиона UFC

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман поделился своими планами на 2026 год.

«В 2026 году я хочу, чтобы люди сказали: «Ух ты, не могу поверить, что у тебя получилось. Ты не просто завоевал один титул, а взял два и ушёл». Конечно, сначала в полусреднем весе, поскольку не думаю, что без пояса UFC в полусреднем весе я смог бы завоевать второй. Я всё ещё в категории до 77 кг, так почему бы не начать с неё?» — приводит слова Усмана портал Sportskeeda.

Ранее чемпион АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов дал прогноз на потенциальный бой между Исламом Махачевым и Камару Усманом.

Чемпион АСА Гасанов дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Усман
Комментарии
Все новости RSS

