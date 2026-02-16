Скидки
Дю Плесси оценил шансы Джо Пайфера победить Исраэля Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался насчёт предстоящего поединка между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и 14-м номером рейтинга UFC в категории до 84 кг американцем Джо Пайфером. Их поединок состоится на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле.

«Пайфер тяжело бьющий боец, это всем известно. Но если ты бьёшь сильно и не попадаешь в цель, то это не поможет [одержать победу]. По Исраэлю Адесанье сложно попасть. И если ты будешь отвечать ему ударом на удар, то не победишь его. Он слишком ловкий. Пайфер должен суметь провести тейкдаун, но не думаю, что у него получится. У Адесаньи очень хорошая защита от тейкдаунов. А Пайфер не из тех, кто проводит тейкдауны», — приводит слова дю Плесси портал Sherdog.

Дю Плесси: надо отдать должное Адесанье за то, что дал шанс Пайферу подраться с ним
