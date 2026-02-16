Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ.

«Большие решения принимаются в тишине. Переговоры завершены. Забит Магомедшарипов в ACBJJ. Мы собираем элиту, наблюдайте», — приводит слова руководителя ACBJJ Заурбека Хасиева пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба ACBJJ

Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Всего на его счету в ММА 18 побед и одно поражение.