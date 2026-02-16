Царукян подарил «Жигули» Джейку Полу, тот облил машину шампанским и въехал на ней в сугроб

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, который представляет Армению и Россию, подарил «Жигули» 29-летнему популярному американскому блогеру и боксёру Джейку Полу во время его визита в Армению.

Джейк облил новую машину шампанским, а после сел за руль и въехал на ней в сугроб.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.