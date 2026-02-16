Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов провели первую битву взглядов в преддверии боя

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов провёл первую битву взглядов с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри. Их поединок состоится 11 апреля на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Тайсону, в свою очередь, 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.