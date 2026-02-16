Экс-абсолютный чемпион мира по боксу поздравил Энтони Эдвардса с наградой MVP МВЗ НБА

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд поздравил 24-летнего атакующего защитника и лидера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесоты Тимбервулвз» соотечественника Энтони Эдвардса с получением награды MVP Матча звёзд НБА.

«Мой пацан Энтони Эдвардс получил звание MVP», — подписал Кроуфорд совместное фото с Энтони, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Кроуфорда

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.