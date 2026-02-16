Скидки
Дана Уайт отреагировал на желание чемпиона НБА стать бойцом UFC

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на желание 29-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, выступающего на позиции лёгкого форварда, стать профессиональным бойцом смешанных единоборств и драться под баннером UFC после завершения карьеры в баскетболе.

«Джейлен тренируется (в UFC Performance Institute это официальный тренировочный центр по смешанным единоборствам лиги UFC. — Прим. «Чемпионата»), последние пару дней он был там, оттачивая свои навыки муай-тай. Я думаю, это здорово, что парни из НБА хотят попробовать свои силы в боях», — приводит слова Уайта портал ESPN.

